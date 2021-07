Halle/MZ (ots) - Der Konzern Galeria Karstadt Kaufhof will seine verbliebenen 131 Filialen umbauen, Konzernchef Miguel Müllenbach hat einen einheitlichen Markenauftritt angekündigt. Die Chance ist daher groß, dass künftig nur noch die Galeria-Fahne weht. Zwei Jahre nach der Fusion von Karstadt und Kaufhof und den zahlreichen Schließungen versucht das Unternehmen, die verbliebenen Häuser fit für die Zukunft zu machen. Das Konzept ist nicht dumm: Kaum ein Kunde erwartet heute noch einen Vollsortimentler. Mehr Shops, mehr Service, mehr Begegnung - das ist immerhin eine Idee. Sie fällt in eine Zeit, in der ganze Innenstädte ums Überleben kämpfen. Schon allein deshalb ist Galeria zu wünschen, dass der Plan aufgeht.



