Halle/MZ (ots) - Es wirkt nicht vertrauenserweckend, wenn Seehofer sagt: "Das BBK wird künftig ein Kompetenzzentrum." Das ist es doch schon - geschützt hat es vor dieser furchtbaren Katastrophe nicht.



Nötig ist zweierlei: Erstens ein funktionierendes Warnsystem mit batteriebetriebenen Sirenen, die auch funktionieren und deren Sanierung nicht, wie angekündigt, ein ganzes Jahr dauert. Zweitens digitaler Alarm auf allen - auch lautlos gestellten - Handys, so wie in anderen Ländern auch. BKK-Chef Schuster sagt, das "Thema Sirene, 'Cell Broadcast', wird in den nächsten zwei, drei Jahren garantiert Wirkung erzielen". Zwei, drei Monate wären eher angemessen.



