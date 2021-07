DGAP-Ad-hoc: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Ekosem-Agrar AG führt Gespräche mit russischen Banken über weitere Finanzierung der Gruppe inkl. Eigenkapitalbeteiligung



26.07.2021 / 18:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ekosem-Agrar AG führt Gespräche mit russischen Banken über weitere Finanzierung der Gruppe inkl. Eigenkapitalbeteiligung Walldorf, 26. Juli 2021 - Die Ekosem-Agrar AG bestätigt, dass sie sich mit ihrem wichtigsten Finanzierungspartner, der russischen Landwirtschaftsbank (Rosselkhozbank; RSHB), sowie der russischen Sberbank derzeit in Diskussionen über die mittel- und langfristige Finanzierung der Gruppe befindet. Dabei wird auch eine vorübergehende Mehrheitsbeteiligung der Rosselkhozbank an den operativen Tochtergesellschaften in Russland geprüft. Ein Schiedsgericht in Woronesch hat einem Antrag der Gruppe auf Unterlassung von Maßnahmen der RSHB im Zusammenhang mit der Ausübung von Call-Optionen auf den Erwerb von Anteilen an den russischen Zwischenholdings der Gruppe im vorläufigen Rechtsschutz stattgegeben. Ein Verhandlungstermin hierzu ist auf die zweite Augusthälfte terminiert.

Kontakt Ekosem-Agrar AG Adrian Schairer // T: +7 920 449 17 12 // E: ir@ekosem-agrar.de Irina Makey // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 //

E: irina.makey@ekosem-agrar.de // www.ekosem-agrar.de

Presse / Investor Relations Fabian Kirchmann, Anna-Lena Mayer // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 //

