Bereits seit Anfang des Jahres geht der Kurs der TAL Education Group gen Süden - doch was vor wenigen Tagen passiert ist toppt alles. Eine einzige Entscheidung der chinesischen Regierung sorgte für den Komplettabsturz der Aktien und eine Erholung scheint nicht in Sicht. Wird Nachhilfeunterricht gemeinnützig? Die chinesische Regierung will Unternehmen, die außerschulische Bildungsangebote anbieten, sprich Nachhilfeunterricht, als gemeinnützige Organisation ...

