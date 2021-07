DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Belgiens Geschäftsklimaindex im Juli auf Rekordhoch

Das belgische Geschäftsklima hat sich im Juli weiter aufgehellt. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Geschäftsklimaindex auf ein Rekordhoch von 10,1 (Juni: 9,8) Punkten. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten sogar einen Anstieg auf 10,3 Punkte prognostiziert. Das Geschäftsklima besserte sich vor allem im verarbeitenden Gewerbe und im Einzelhandel. Schlechter war es dagegen im Dienstleistungssektor und in der Bauindustrie.

Baerbock kündigt aktualisiertes Klimaschutzprogramm an

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat nach der Hochwasserkatastrophe ein Klimaschutz-Sofortprogramm der Partei angekündigt. "Das Allerwichtigste ist, dass wir Klimaschutz nicht nur versprechen, sondern machen müssen", sagte Baerbock bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Wir legen nächste Woche ein aktualisiertes Klimaschutzprogramm vor." Konkret solle "ein Klimaschutz-Sofortprogramm für die ersten 100 Tage" vorgestellt werden, weil deutlich geworden sei, wie dringend man handeln müsse.

Bau-Tarifverhandlungen werden am 27. Juli fortgesetzt

Die Lohn- und Gehaltstarifverhandlungen für die rund 890.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe werden am 27. Juli in Wiesbaden fortgesetzt. Das gaben der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt. Verhandlungsbeginn ist den Angaben zufolge um 9:00 Uhr. Verhandlungsführer für die Arbeitgeberseite ist ZDB-Vizepräsident Uwe Nostitz.

Gut 900 Ortskräfte und Angehörige aus Afghanistan nach Deutschland gereist

Nach der Rückkehr der letzten deutschen Soldaten aus Afghanistan sind bereits 905 ehemalige Helfer und Familienangehörige nach Deutschland zurückgekehrt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums vom Montag haben 491 ehemalige Ortskräfte, die in den vergangenen beiden Jahren für die Bundeswehr gearbeitet haben, eine Zusage zur Aufnahme in Deutschland erhalten. Hinzu kämen 1.991 Familienangehörige. Bislang seien 905 davon in Deutschland eingetroffen.

Straßenkämpfe in Tunesien nach Entlassung von Regierungschef

Lange galt Tunesien als das Musterland des Arabischen Frühlings - nun ist die junge Demokratie in eine konstitutionelle Krise gestürzt. Vor dem Parlamentsgebäude in der Hauptstadt Tunis tobten am Montag Straßenkämpfe; zuvor hatte Staatschef Kaïs Saïed Ministerpräsident Hichem Mechichi entlassen und die Arbeit des Parlaments ausgesetzt. Die Regierungspartei Ennahdha prangerte einen "Putsch" an; die Bundesregierung zeigte sich besorgt.

Chinas Regierung verdirbt Privatschulen ihr Milliardengeschäft

Lange waren private Nachhilfeangebote in China mit seinen vielen zugleich bildungs- wie auch karrierebewussten Familien ein gutes Geschäft. Die Wirtschaftsberatungsfirma LEK Consulting schätzte den Umsatz der privaten Bildungseinrichtungen 2018 auf umgerechnet rund 220 Milliarden Euro. Vom Kindergarten bis zur Universität wurden die privaten Lehrkräfte und Kurse gebucht, um den erhofften wirtschaftlichen Aufstieg des eigenen Nachwuchses abzusichern.

Heftige Waldbrände auf Sardinien wüten weiter

Im Westen der italienischen Urlaubsinsel Sardinien wüten weiter heftige Waldbrände. Sieben Löschflugzeuge, 13 Hubschrauber und 7500 Helfer waren am Montag im Einsatz, um die Brände in der Provinz Oristano einzudämmen. Die Einsatzkräfte befürchten eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Gebiete, wenn der Nordwind Mistral einsetzt. Die Katastrophenschutzbehörde teilte mit, die Gefahr sei weiterhin "extrem" groß.

+++ Konjunkturdaten +++

USA

Neubauverkäufe Juni -6,6% auf 676.000 (PROG: 795.000)

Neubauverkäufe Mai revidiert auf 724.000 (vorl: 769.000)

Neubauverkäufe Mai Bestand 6,3 Monate

DJG/DJN/AFP/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 26, 2021 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.