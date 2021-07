Microsofts Smartphone mit Doppel-Display war in seiner ersten Version noch kein Hit. Nun gibt es erste Bilder des mutmaßlichen Nachfolgers. Microsofts Surface Duo ist ein Gerät, das die Gemüter spaltet. In unserem großen Test zu Beginn des Jahres waren wir gleichermaßen angetan und irritiert. So konnten Kamera, Ausstattung und Software nicht mit dem schicken Design und der guten Verarbeitung des Falt-Phones mithalten. So blieb am Ende ein Gerät übrig, das sein Potenzial schlicht nicht entfalten konnte. Vielleicht macht es die zweite...

