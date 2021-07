The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.07.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.07.2021



ISIN Name

AT0000639000 RAIFF.-EUR.-SM.CA.RVT ST.

CA42329U1093 HELIX APPLICATIONS INC.

CA45935R1055 INTL CONSOL.URANIUM INC.

CA6125091091 MONTEREY MINERALS INC.

ES0172233118 BIOSEARCH S.A.INH. EO-,24

GB00B13GSS58 PROACTIS HOLDINGS PLC

USU75000BA36 ROCHE HLDGS 14/21 REGS

US01167P1012 ALASKA COMM SYS H. DL-,01

US04650Y1001 AT HOME GROUP INC DL-,01

US59161U1043 METRO AG UNSP.ADR/0,50

