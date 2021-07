Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX geniesst die Gemütlichkeit und wartet in der sommerlichen Seitwärtsphase ohne Eile auf das Erreichen der zweiten Rösselsprung-Marke. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX befindet sich in der seit 8612 laufenden lila 5 der schwarzen 1 und kann damit kurz vor dem Abschluss eines vollständigen Aufwärtsimpulses auf der ...

