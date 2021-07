Die deutschen Aktien beendeten den Wochenauftakt etwas leichter, konnten sich aber insbesondere nach den Turbulenzen an den chinesischen Märkten noch gut behaupten. Die Aktie von Varta konnte sich in dem leichteren Umfeld gut behaupten, Nordex dagegen von einer sehr positiven Unternehmensanalyse der Bank of America (noch) nicht profitieren. Deutlich schwächer ging die Aktie von Morphosys nach einer Prognosesenkung aus dem Handel. Und die Aktie von Porsche gab nach dem Dividendenabschlag nur auf den ersten Blick nach.Bei den deutschen Einzelwerten konnte heute die Aktie von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...