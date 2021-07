VW will den E-Bulli ID Buzz ab 2022 in drei verschiedenen Versionen produzieren, darunter in einer Cargo-Variante für Lieferdienste. Ziel ist, dass diese Ausführung auch autonom fährt. Schon im Februar hatte VW angekündigt, dass der E-Bulli ID Buzz als erstes Fahrzeug des Konzerns auch autonom fahren können soll - ausgerüstet mit dem Self-Driving-System von Argo AI. Der vor vier Jahren vorgestellte Wagen soll ab 2022 produziert und im selben Jahr in Europa ausgeliefert werden. In den USA soll der offizielle Verkauf erst 2024 starten. Einem Medienbericht zufolge soll VW den ID ...

Den vollständigen Artikel lesen ...