Canada Nickel wird an der kommenden Konferenz teilnehmen und gibt weitere Landkonsolidierung bekannt

TORONTO, 26. Juli 2021 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/canada-nickel-company-inc/) (TSX-V:CNC) (OTCQB: CNIKF), ein Unternehmen mit Fokus auf die Weiterentwicklung von Nickelsulfid-Projekten der nächsten Generation, stellt ein Update zu mehreren Initiativen bereit.

Präsentation auf der virtuellen Investorenkonferenz

Mark Selby, Chair und Chief Executive Officer, wird am 29. Juli live auf VirtualInvestorConferences.com präsentieren. Canada Nickel lädt private und institutionelle Anleger sowie Berater und Analysten ein, an einer interaktiven Echtzeit-Präsentation auf VirtualInvestorConferences.com teilzunehmen.

DATUM: Donnerstag, 29. Juli

UHRZEIT: 12:30 Uhr ET/18:30 Uhr MESZ

LINK: https://bit.ly/3hGKd6Z

Dies wird ein interaktives Live-Online-Event sein, zu dem Investoren eingeladen werden, dem Unternehmen in Echtzeit Fragen zu stellen. Sollten Teilnehmer am Tag der Konferenz nicht live an der Veranstaltung teilnehmen können, wird auch nach der Veranstaltung ein archivierter Webcast zur Verfügung gestellt.

Es wird empfohlen, dass sich Anleger vorab registrieren und den Online-Systemcheck durchführen, um die Teilnahme zu beschleunigen und Veranstaltungsupdates zu erhalten. Erfahren Sie mehr über die Veranstaltung unter www.virtualinvestorconferences.com

Ausgabe von Aktien der Canada Nickel beim Erwerb von Mineralliegenschaftsclaims

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es im Juni 2021 mit verschiedenen Drittanbietern Kaufverträge zum Erwerb von Explorationsassets abgeschlossen hat, die die Mineralliegenschaftsclaims in der Region Timmins, Ontario, umfassen. Die Gesamtgegenleistung, die das Unternehmen gemäß diesen Vereinbarungen bei Abschluss zu zahlen hat, umfasst 1,26 Millionen Stammaktien der Canada Nickel und 25.000 Dollar in bar. Jeder der Verkäufer wird gemäß diesen Vereinbarungen eine 2%ige Net Smelter Royalty ("NSR", Verhüttungsabgabe) in Bezug auf die übertragenen Claims behalten, vorbehaltlich des Rechts des Unternehmens, 50 % davon (oder 1 % der NSR) zurückzukaufen. Einer der Verkäufer behielt auch die Abnahmerechte zum Kauf des Erzes, Konzentrats oder anderer Mineralprodukte zu Marktpreisen, die nur auf dieser einen Liegenschaft produziert wurden. Ein solcher Verkäufer hat auch ein bedingtes Recht auf Erhalt einer Bonuszahlung (ausgezahlt in bar oder in Aktien nach Wahl des Unternehmens), falls das Unternehmen eine National Instrument 43-101 konforme Mineralressource von 10.000 Tonnen oder mehr von Nickel oder Nickeläquvalent veröffentlicht. Der Abschluss dieser Transaktionen unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die laut den oben genannten Akquisitionen ausgegebenen Stammaktien unterliegen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer viermonatigen Haltefrist.

Über Canada Nickel Company

Canada Nickel Company Inc. avanciert die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten, um Nickel und Kobalt zu liefern, die für die Versorgung des wachstumsstarken Elektrofahrzeug- und Edelstahlmarktes benötigt wird. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Jurisdiktionen die Bezeichnungen NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM als Markenzeichen beantragt und verfolgt die Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ohne Kohlenstoffemissionen. Canada Nickel bietet Investoren in Jurisdiktionen mit einem geringen politischen Risiko einen Hebel für Nickel und Kobalt. Canada Nickel ist derzeit durch ihr zu 100 % in Unternehmensbesitz befindliches Vorzeigeprojekt, Crawford, ein Nickel-Kobaltsulfid-Projekt im Zentrum des produktiven Bergbau-Camps Timmins-Cochrane verankert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.canadanickel.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby, Chair and CEO

Tel.: 647-256-1954

E-Mail: info@canadanickel.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen "zukunftsgerichtete Informationen" darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den darin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten zukunftsweisende Informationen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot an Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse der Bohrungen, die Unfähigkeit, die für die Erhaltung und Weiterentwicklung der Liegenschaft erforderlichen Gelder aufzubringen, Umweltverpflichtungen (bekannt und unbekannt), allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen, Nichteinholung behördlicher oder Aktionärsgenehmigungen und die Auswirkungen von mit COVID-19 in Zusammenhang stehenden Störungen des Geschäftsbetriebs des Unternehmens, einschließlich seiner Mitarbeiter, Lieferanten, Einrichtungen und anderer Stakeholder. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Datum dieser Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den Informationen, die dem Management zum Datum dieser Veröffentlichung zur Verfügung stehen. Canada Nickel lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60658Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=60658&tr=1



