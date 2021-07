Für die zuletzt stark gebeutelte Intel-Aktie könnte der Auftakt der neuen Handelswoche den Startschuss für ein glorreiches Comeback markieren. Nach US-Börsenschluss will der Chipproduzent Intel am Montag über Produkt-Roadmap für das laufende Jahr informieren. Dass der Konzern dabei spannende Neuigkeiten verkündet, halten Analysten allerdings für unwahrscheinlich. So dürfte Intel nach Einschätzung der von Bloomberg befragten Analysten am ursprünglichen Zeitplan für die Einführung der 7nm-Prozessorenfertigung ...

