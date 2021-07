Erweiterung soll Dosenherstellern und Markeninhabern helfen, die steigende Nachfrage nach Getränkedosen zu decken

Wie PPG (NYSE:PPG) heute bekanntgab erweitert das Unternehmen in seinem Werk in Delaware, Ohio, derzeit seine Kapazitäten für die Produktion von Überlacken für die Außenseite von Getränkedosen, einschließlich PPG ISENSE Gloss Coatings.

PPG geht davon aus, dass die neuen Kapazitäten der Anlage in Delaware zusätzlich zu den bestehenden Überlackkapazitäten in der Anlage für Verpackungslacke in Oak Creek, Wisconsin, die Gesamtproduktion des Unternehmens für Überlacke in den USA um 40 erhöhen wird.

"Getränkedosenhersteller auf der ganzen Welt sehen sich mit einer beispiellosen Nachfrage nach ihren Produkten konfrontiert", so Todd White, PPG General Manager, USA und Kanada, und Global Strategic Accounts, Verpackungslacke. "Mit dieser zusätzlichen Kapazität wollen wir diesen Unternehmen helfen, diese Nachfrage zu befriedigen und gleichzeitig ihre Lieferkette für Getränkedosenlacke sicherer zu machen."

Das Werk in Delaware erhöht nicht nur die Sicherheit der Lieferkette für seine Kunden und die Verpackungsindustrie, sondern bietet auch interne Analysemöglichkeiten zur Verbesserung der Chargenkonsistenz.

"PPG ist der weltweit größte Anbieter von Überlacken und zweiteiligen BPA-freien Getränke-Innenbeschichtungen", erklärt Robyn McMillan, PPG Global Beverage Segment Manager. "Da die Zahl der Dosenhersteller zunimmt, investieren wir in unsere Produktionskapazitäten, um sicherzustellen, dass sie über lokale Quellen für die PPG-Beschichtungen verfügen, auf die sie sich verlassen können."

Das PPG-Werk in Delaware, Ohio, beschäftigt ca. 400 Mitarbeiter und produziert Harze und Lacke für den Verpackungs-, Industrie- und Automobil-Erstausrüster-Markt (OEM) sowie für den Autoreparatur- und Kollisionsmarkt.

PPG: WIR SCHÜTZEN UND VERSCHÖNERN DIE WELT

Bei PPG (NYSE:PPG) arbeiten wir jeden Tag daran, die Farben, Beschichtungen und Materialien zu entwickeln und zu liefern, auf die unsere Kunden seit mehr als 135 Jahren vertrauen. Durch Engagement und Kreativität lösen wir die größten Herausforderungen unserer Kunden und arbeiten eng zusammen, um den richtigen Weg zu finden. Mit Hauptsitz in Pittsburgh sind wir in mehr als 75 Ländern tätig und erzielten im Jahr 2020 einen Nettoumsatz von 13,8 Milliarden US-Dollar. Wir beliefern Kunden in den Bereichen Bauwesen, Konsumgüter, Industrie und Transport sowie Aftermarkets. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.ppg.com.

We protect and beautify the world undiSense sind Warenzeichen und das PPG Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von PPG Industries Ohio, Inc.

CATEGORY Packaging Coatings

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210726005775/de/

Contacts:

PPG Medienkontakt:

Zachary Madden

Verpackungsbeschichtungen

+1 412-328-1104

zmadden@ppg.com

www.packagingcoatings.com