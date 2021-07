Tesla-Konkurrent Lucid Motors geht über IPO an die Börse. Investoren erfreuen sich an Zeichnungsgewinn der Aktie von Lucid.Der Elektrohersteller Lucid Motors (US5494981039) konnte am heutigen Tag das erste Mal an der NASDAQ gehandelt werden. Der Börsengang des Unternehmens wurde durch einen SPAC durchgeführt. Die Lucid Group wurde unter dem Namenskürzel "LCID" an der Börse gelistet, nachdem die Fusion mit der leeren Unternehmenshülle "Churchill Capital Corp. IV" am Freitag genehmigt wurde.Die Fusion mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...