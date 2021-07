Ein IC integriert effizient und platzsparend drei Überwachungsfunktionen für Überspannung, Unterspannung und einer analogen Überwachung

ABLIC Inc. (Präsident: Nobumasa Ishiai, Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, im Folgenden "ABLIC") hat heute die neuen hochspannungsfeste Batterieüberwachungs-ICs der S-191L/N-Serie für den Einsatz in Fahrzeugen auf den Markt gebracht.

The S-191L/N Series of High-withstand Voltage Battery Monitoring ICs for Automotive Use with the New Function of Supply Voltage Divided Output, an Industry First(*1), Contributing to Functional Safety Design (Graphic: Business Wire)