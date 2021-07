MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der "Münchner Merkur" schreibt zur Debatte um Ungeimpfte:

Auch beim Thema Impfen macht Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet, was er am besten kann: die Abteiltür im Schlafwagen zur Macht fest verriegeln. Dabei stünde es Laschet, der Deutschland ja schließlich führen will, gut an, den Erwachsenen stärker ins Gewissen zu reden. Von deren Impfbereitschaft und Solidarität hängt es nämlich maßgeblich ab, wie stark die vierte Welle wird, ob Schülern im Herbst wieder Distanzunterricht droht und vor allem Kinder aus sozial schwachen Haushalten bei der Bildung weiter abgehängt werden. Oder ob die Intensivstationen der Kliniken trotz Corona genügend freie Betten für notwendige Operationen etwa für Krebspatienten haben. Die Weichen dafür werden jetzt gestellt - und nicht erst dann, wenn Laschets Schlafwagen leise ins Kanzleramt gerollt ist.