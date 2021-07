Gold mit Tradingchance(n) zu den Abrechnungsterminen

Anzeige / Werbung Abrechnungstermine von Optionen und Futures eröffnen kurzfristige Chancen In der aktuellen Woche werden die August-Optionen (27.07.) abgerechnet, und die Futures haben ihren First Notice Day (30.07.). Dieser bezeichnet den Beginn der physischen Lieferperiode, und markiert in vielen Fällen den Beginn eines neuen Trends. Im Vorfeld dieser beiden Abrechnungstermine sind die primär treibenden Kräfte etwaige zu schließende Positionen und Schieflagen der Spekulanten, die keine physische Lieferung wollen, und somit Aktionsdruck haben. Sind diese Belastungsfaktoren weg, nimmt der Markt häufig wieder seinen eigentlich fundamentalen Trend auf. Bei Gold zeigt die Statistik, dass wir eine potenziell gute Phase vor uns haben. Der CoT-Report lässt erkennen, dass die Fonds wieder angefangen haben, zu kaufen, und neue Positionen eröffnet werden. Das Open Interest steigt von einem niedrigen Niveau aus. Das ist meist ein Indiz für einen neuen, einsetzenden Trend. Fazit: Gold erlffnet in diesen Tagen potenziell eine attraktive Kaufchance. Handelsmarken für einen prozyklischen Einstieg sind 1816, 1826 und 1838 US-Dollar. Umgesetzt werden kann diese Tradingidee mit folgendem Produkt von MORGAN STANLEY: Produkt: Gold Long

WKN: MA5H06

Basis: 1625,5779 US-Dollar

Einstieg: Market

Ziel: 2600 Dollar im Goldpreis

im möglicher Stopp: 1680 US-Dollar Enthaltene Werte: XD0002747026

