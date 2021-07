DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

CO2-PREIS - BDEW-Präsidentin Marie-Luise Wolff stimmt die Deutschen auf deutlich höhere CO2-Preise ein - und kritisiert die Politik als unehrlich. Die Parteien sagten in der Debatte über künftige CO2-Preise nur die halbe Wahrheit, weil sie den Wählerinnen und Wählern im Bundestagswahlkampf Grausamkeiten ersparen wollen, sagte sie in einem Interview. Nach ihrer Überzeugung wird es in der nächsten Legislaturperiode eine Entscheidung darüber geben müssen, wie in Zukunft gesicherte Kraftwerksleistung garantiert werden kann. (Handelsblatt)

STEUERN - IG-Metall-Chef Jörg Hofmann kritisiert die Steuerpläne von CDU/CSU und FDP. "Die Berechnungen des ZEW-Instituts zeigen, dass Union und FDP vor allem hohe Einkommen entlasten und die Steuereinnahmen deutlich senken wollen", sagte Hofmann im Gespräch. Das nehme Handlungsfähigkeit etwa bei notwendigen Ausgaben für Bildung und Infrastruktur. (Süddeutsche Zeitung)

ABSTANDSREGELN - Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hält es nach dem Eklat beim Konzert von Popstar Nena beim Flughafen Berlin-Schönefeld für "offensichtlich", dass in Deutschland im Hinblick auf die einzuhaltenden Corona-Regeln unterschiedliche Maßstäbe bei Konzerten und Demonstrationen angelegt werden. Der Liberale forderte einheitliche Vorschriften bundesweit für Konzerte und auch Demonstrationen. (Bild)

AUTOINDUSTRIE - Die IG Metall warnt vor einem massiven Arbeitsplatzabbau im Zuge verstärkter Anstrengungen beim Klimaschutz und erhebt schwere Vorwürfe gegen Teile der Automobilindustrie. "Wir beobachten, dass viele Unternehmen das Anziehen der Klimaschutzvorgaben für eine verschärfte Restrukturierung missbrauchen", sagte Jörg Köhlinger, Leiter des wichtigen IG Metall-Bezirks Mitte. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

DIGITALISIERUNG - Der niedersächsische Wirtschaftsminister Bernd Althusmann fordert in einem Essay, die Digitalisierung Deutschlands zum Staatsziel zu machen. Der Digitalisierungsgrad entscheide maßgeblich über die Resilienz einer Volkswirtschaft. (Welt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 27, 2021 00:55 ET (04:55 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.