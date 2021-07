DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Mutares SE & Co. KGaA: Sechster Exit in diesem Jahr: Mutares erhält Put-Option zum Verkauf von Norsilk von Protac



27.07.2021 / 07:30

Sechster Exit in diesem Jahr: Mutares erhält Put-Option zum Verkauf von Norsilk von Protac München, 27. Juli 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Put-Option zum Verkauf der Beteiligung Norsilk an das zur Groupe Rose gehörende Unternehmen Protac erhalten. Wenn diese Option nach der Stellungnahme des Betriebsrats angenommen wird, könnte der Abschluss der Transaktion im dritten Quartal 2021 erfolgen. Norsilk wurde 2015 von der finnischen Metsä Group übernommen und nach einer erfolgreichen Restrukturierung 2019 in die Donges Group integriert. Als Spezialist für Holzvertäfelungen und Holzprodukte für Innen- und Außenanwendungen bedient Norsilk Kunden aus dem Industrie-, Bau- und Baumarktsektor. Das Unternehmen beschäftigt an seinen Standorten in Bouleville und Honfleur, Frankreich rund 100 Mitarbeiter und erwartet für das Jahr 2021 einen Umsatz von über EUR 50 Mio. Das zur Groupe Rose gehörende Unternehmen Protac aus Frankreich ist aktiv in der Weiterverarbeitung von Holz für den Wohnungsbau sowie Außen- und Innenräume und positioniert sich daher als optimaler strategischer Käufer für Norsilk. Die Integration des Produktportfolios von Norsilk schafft signifikante Synergieeffekte, die zu einem deutlichen Mehrwert für beide Gesellschaften und deren Mitarbeiter führen. Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: "Mit Protac haben wir den bestmöglichen neuen Eigentümer für Norsilk gefunden. Die kombinierten Unternehmen haben nun die Möglichkeit, sich als führender Holzproduktlieferant auf dem französischen Markt zu positionieren und gemeinsam weiter zu wachsen." Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit in der Gruppe einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,6 Mrd. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf ca. EUR 3,0 Mrd. ausgebaut werden. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

