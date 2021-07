DGAP-News: Cryptology Asset Group PLC / Schlagwort(e): Sonstiges

Cryptology Asset Group PLC: Aktiensplit 1 zu 20 wird mit Wirkung 27. Juli 2021 umgesetzt



27.07.2021 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Cryptology Asset Group p.l.c.: Aktiensplit 1 zu 20 wird mit Wirkung 27. Juli 2021 umgesetzt



Malta, 27.07.2021. Die Notierung der Aktien der Cryptology Asset Group p.l.c. (ISIN: MT0001770107; Ticker: CAP) wird ab Dienstag, 27. Juli 2021, gemäß dem beschlossenen Aktiensplit von 1:20 umgestellt. Jede Aktie wird in 20 Aktien gesplittet. Auf Basis des Bestandes vom 26. Juli 2021 abends werden die Banken die Aktienbestände mit der ISIN MT0001770107 im Verhältnis 1:20 umstellen. Patrick Lowry, CEO von Cryptology: "Es ist uns wichtig, die Notierung der Cryptology-Aktie für alle Investorengruppen gleichermaßen attraktiv zu gestalten. Vom Aktiensplit versprechen wir uns Kurse mit einer höheren Attraktivität für Privatanleger und einer höheren Liquidität. Zusätzlich wollen wir so bald wie möglich eine internationale Börsennotierung zusätzlich zu unserem Listing in Deutschland umsetzen. Fortlaufendes Research liegt bereits von GBC Research vor, so dass Investoren neben unseren eigenen wöchentlichen Meldungen zum erwarteten NAV auch von Dritten eine Analyse und Beurteilung der Wertentwicklung unseres Investment-Portfolios zur Verfügung stehen."

Über Cryptology Asset Group p.l.c.

Cryptology ist eine führende europäische Investmentgesellschaft für Krypto-Vermögenswerte und Blockchain-bezogene Geschäftsmodelle. Gegründet von Christian Angermayers Family Office, der Apeiron Investment Group und der Krypto-Legende Mike Novogratz, ist Cryptology die größte börsennotierte Beteiligungsgesellschaft Europas mit Fokus auf die Blockchain- und Krypto-Branche. Zu den bemerkenswerten Portfolio-Unternehmen gehören der Krypto-Gigant und EOSIO-Software-Hersteller Block.one, der führende HPC-Anbieter Northern Data, der provisionsfreie Online-Neobroker nextmarkets und die Krypto-Asset-Management-Gruppe Iconic Funds. Kontakt:

Cryptology Asset Group p.l.c.

Jefim Gewiet (COO)

66/67, Beatrice, Amery Street

Sliema SLM 1605, Malta

E-Mail: info@cryptology-ag.com

27.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

