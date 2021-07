Deutsche Lufthansa - die flügellahme Kranich-Aktie steht vor einem weiteren Abverkauf >>> SHORT-SETUP <<<

Lukrative Frachtflüge gestrichen! Schleppende Verhandlungen bei Sozialplänen sorgen für noch mehr Chaos bei der Lufthansa (LHA). Details im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: LHA ISIN: DE0008232125

Rückblick: Die Lufthansa-Aktie liegt im Halbjahresvergleich knapp 3.5 Prozent im Minus. Nach dem Jahreshoch im März ging es schubweise nach unten. Momentan hängt die Aktie nach einer Bärenflagge in einer Seitwärtsbewegung am leicht fallenden 20er-EMA fest.

Chart vom 26.07.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 9.842 EUR





Meine Expertenmeinung zu LHA

Meinung: Trotz staatlicher Hilfen kommt das Unternehmen nach dem Lockdown nicht wieder richtig in die Spur. Sowohl Urlaubs- als auch Geschäftsreisen werden derzeit nur mit größter Zurückhaltung gebucht, so dass viele Flieger noch am Boden bleiben und so wird auch das laufende Geschäftsjahr aller Voraussicht nach mit einem Minus enden. Für Chaos sorgt auch der Streit mit den eigenen Piloten, mit denen man sich nicht auf die Fortführung der Corona-Sonderregelungen einigen konnte. Angesichts des Personalüberhangs könnte ein großer Teil von ihnen seine Jobs verlieren. Auf Grund der fehlenden Einigung kann die Lufthansa Cargo bereits gebuchte Flüge nach Asien nicht durchführen, was zu einem nachhaltigen Reputationsverlust bei Geschäftspartnern führen könnte.

Setup:

Mögliches Setup: Sollte die Seitwärtsbewegung nach unten gebrochen werden, wäre der Weg zum Pivot-Tief aus der Vorwoche frei. Das Kursziel könnte je nach Risikoneigung über einer der letzten Tageskerzen platziert werden. Der Trade ist eher kurzfristig konzipiert, weil die Veröffentlichung der Quartalszahlen bereits für den 5. August im Kalender steht. Details zu diesem Setup gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in LHA.

Veröffentlichungsdatum: 26.07.2021

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/deutsche-lufthansa-die-fluegellahme-kranich-aktie-steht-vor-einem-weiteren-abverkauf/

