Im zweiten Quartal stieg der Gewinn je Aktie deutlich von 0,436 $ auf 1,45 $. Damit verdiente das Unternehmen mehr als am Markt erwartet, die Analystenschätzungen hatten sich auf 0,943 $ je Anteilsschein belaufen. Insgesamt kam Tesla damit zum ersten Mal in seiner Konzerngeschichte auf einen Quartalsgewinn von über 1 Mrd. $ (1,1 Mrd. $). Die Erlöse zogen im Berichtsquartal ebenfalls deutlich an, nach 6,04 Mrd. $ vor Jahresfrist setzte TESLA im aktuellen zweiten Quartal 11,958 Mrd. $ um. Überdies erreichte TESLA im abgelaufenen Vierteljahr auch bei Auslieferung und Produktion seiner E-Autos Bestwerte. Das Unternehmen brachte 201.304 Fahrzeuge an die Kundschaft und stellte 206.421 Stück her - so viele wie seit Firmengründung 2003 noch nie in einem einzigen Quartal.



