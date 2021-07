The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.07.2021ISIN NameAT0000838602 3 BK SH. TERM EUROBD MIX INVESTMENTUSU58030AB02 MCGRAW HILL LLC/INC.16/24XS1086084123 PSB FIN. 14/21 MTNXS1091770161 PHOENIX FINANCE 14/21DE000DK0URP2 DEKA DL FESTZINS 19/21DE000A1RQB45 HESSEN SCHA. S.1408XS1268412993 SAINSBURY -J.- 15/UND.FLRUSU88868AD38 T-MOBILE USA 20/25 REGSXS1644451434 INST.CRED.OFIC. 17/21 MTNDE000A11QJ32 BREMEN LSA 200XS1860984803 EIB EUR.INV.BK 18/21 MTNES00000128B8 SPANIEN 16-21CH0247754366 GENF KT. 14-21