The following instruments on XETRA do have their first trading 27.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 27.07.2021Aktien1 GB00BP7L1T61 Revolution Beauty Group PLC2 CA32050C1059 First Helium Inc.3 CA37892G1072 Globalblock Digital Asset Trading Ltd.4 CA21024C1014 Consolidated Uranium Inc.5 CA6125092081 Monterey Minerals IncAnleihen/ETF1 US168863DT21 Chile, Republik2 DE000NLB3SR7 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-3 DE000A3KS5R1 SIGNA Development Finance S.C.S.4 US91282CCR07 United States of America5 US91282CCP41 United States of America6 XS2352786342 Corporación Andina de Fomento7 US91282CCN92 United States of America8 LU2314312922 BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF9 LU2314312849 BNP Paribas Easy MSCI China Select SRI S-Series 10% Capped UCITS ETF