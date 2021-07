DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Tesla hat im zweiten Quartal ein Rekordergebnis erzielt und die Erwartungen übertroffen. Der Elektrofahrzeughersteller verzeichnete den achten Quartalgewinn in Folge. Die Markteinführung des Semi-Trucks wurde jedoch aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Batteriezellen und wegen Problemen in der Lieferkette verschoben. Tesla ezielte einen Gewinn von 1,1 (Vorjahr: 0,1) Milliraden Dollar. Bereinigt lag der Gewinn je Aktie bei 1,45 (0,44) Dollar. Der Umsatz stieg um 98 Prozent auf 11,96 Milliarden Dollar. Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 0,94 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 11,51 Milliarden Dollar gerechnet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 2Q

12:20 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q, Boston

12:30 US/3M Co, Ergebnis 2Q, St. Paul

12:55 US/Raytheon Technologies Corp, Ergebnis 2Q, Waltham

22:02 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 2Q, Mountain View

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q, Deerfield

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q, Seattle

22:08 US/Visa Inc, Ergebnis 3Q, Foster City

22:08 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q, Redmond

22:10 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q, Sunnyvale

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 3Q, Cupertino

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juni PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: +2,3% gg Vm 16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli PROGNOSE: 124,0 zuvor: 127,3 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.406,75 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.099,50 -0,1% Nikkei-225 27.942,81 +0,4% Hang-Seng-Index 25.528,83 -2,5% Kospi 3.235,53 +0,3% Shanghai-Composite 3.447,64 -0,6% S&P/ASX 200 7.426,40 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Die andauernde Rekordjagd an der Wall Street sorgt auch in Asien für Zuversicht. Daneben setzen die Akteure auf weiter überwiegend gut ausfallende Geschäftszahlen der Unternehmen in der laufenden Berichtssaison. In Hongkong belastet aber weiter die Verunsicherung um die schärferen regulatorischen Maßnahmen Pekings vor allem gegen die Technologieriesen. Technologieaktien stehen erneut stark unter Druck. Alibaba verlieren 4,2, Tencent 5,0 und Meituan sogar über 10 Prozent. Hier drücken neue Vorschriften Pekings zur Behandlung von Essensauslieferern. China Evergrande sacken um über 11 Prozent ab, nachdem das Immobilienunternehmen eine Sonderdividende gestrichen hat. In Seoul liegt die Aktie des Chipherstellers SK Hynix nach dem besser als erwartet ausgefallenen Quartalsausweis wenig verändert. In Schanghai berichten Marktteilnehmer von Käufen im Rohstoffsektor und Verkäufen bei Konsumaktien vor dem Hintergrund der Überschwemmungen in der Provinz Henan. Zijin Mining machen einen Satz um über 7 Prozent nach oben, Mongolia Baotou Steel legen um über 3 Prozent zu.

US-NACHBÖRSE

Für Tesla ging es nach dem Quartalsausweis über den Markterwartungen um 1 Prozent nach oben (s.o.). F5 Networks machten einen Satz um fast 6 Prozent, gestützt von über den Erwartungen ausgefallenen Geschäftszahlen. Ameriprise Financial schrieb nach einem Vorjahresverlust in seinem zweiten Quartal wieder tiefschwarze Zahlen, unterstützt von einem Umsatzsprung. Der Kurs gab dennoch um rund 2 Prozent nach. Nach Vorlage der Geschäftszahlen gewannen Agile Therapeutics 4,5 Prozent. Bei Axalta Coating Systems (-2,1%) kamen die Zahlen gemessen an der Kursreaktion dagegen nicht gut an. Für Intel ging es um 1,9 Prozent nach unten, nachdem der Chipriese seinen Fahrplan für die Chip-Entwicklung bis 2025 vorgestellt hatte mit dem Anspruch, mittels neuer Verfahren technologisch weltweit wieder die Nummer eins zu werden. AMD lagen auf Nasdaq.com zuletzt 0,9 Prozent höher.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.144,12 +0,2% 82,57 +14,8% S&P-500 4.422,32 +0,2% 10,53 +17,7% Nasdaq-Comp. 14.840,71 +0,0% 3,72 +15,2% Nasdaq-100 15.125,95 +0,1% 14,16 +17,4% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 871 Mio 807 Mio Gewinner 1.867 2.046 Verlierer 1.450 1.244 unverändert 139 148

Etwas fester - Die Rekordjagd ging weiter, allerdings deutlich gebremst, nachdem Neubauverkaufsdaten enttäuscht hatten und weil die weiter angespannten Beziehungen zwischen den USA und China etwas auf die Stimmung drückten. Lockheed Martin verloren 3,4 Prozent. Der Konzern hatte im zweiten Quartal weniger verdient als erwartet, aber die Jahresgewinnprognose angehoben. Allerdings wird sich ein milliardenschwerer Auftrag des US-Verteidigungsministeriums für Kampfflugzeuge des Typs F-35 in das kommende Jahr verschieben. Der Spielzeughersteller Hasbro (+12,2%) überraschte mit seinen Zahlen positiv. Bei RBC Bearings (+16,2%) kam der Zukauf des ABB- Geschäftsbereichs Mechanical Power Transmission für 2,9 Milliarden Dollar sehr gut an. Aon PLC (+8,2%) und Willis Towers Watson PLC (-9,0) sagten ihren geplanten 30 Milliarden Dollar schweren Zusammenschlussab zum weltgrößten Versicherungsmakler ab. Der Kurs der Kryptowährungsbörse Coinbase stieg um 9,1 Prozent, befeuert von der Rally des Bitcoin.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 0,0 0,20 8,5 5 Jahre 0,72 0,2 0,72 35,6 7 Jahre 1,04 1,2 1,02 38,7 10 Jahre 1,29 1,7 1,27 37,4 30 Jahre 1,94 2,2 1,92 29,3

Am Anleihemarkt zeigten sich die Notierungen auf dem gedrückten Niveau und im Vorfeld des US-Notenbanktreffens etwas fester. Die Zehnjahresrendite lag bei 1,29 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mo,10:51 % YTD EUR/USD 1,1799 -0,0% 1,1803 1,1783 -3,4% EUR/JPY 130,03 -0,2% 130,30 129,89 +3,1% EUR/GBP 0,8536 -0,0% 0,8539 0,8558 -4,4% GBP/USD 1,3822 +0,0% 1,3821 1,3769 +1,1% USD/JPY 110,20 -0,2% 110,39 110,23 +6,7% USD/KRW 1152,75 +0,1% 1152,75 1155,00 +6,2% USD/CNY 6,4828 +0,0% 6,4828 6,4829 -0,7% USD/CNH 6,4828 -0,0% 6,4831 6,4851 -0,3% USD/HKD 7,7785 +0,0% 7,7785 7,7758 +0,3% AUD/USD 0,7371 -0,1% 0,7382 0,7345 -4,3% NZD/USD 0,6990 -0,1% 0,6997 0,6964 -2,7% Bitcoin BTC/USD 37.192,76 +0,3% 37.099,01 38.138,26 +28,0%

Der Dollar schwächelte, der Dollar-Index gab um 0,3 Prozent nach. Der Bitcoin stieg kräftig und kurzzeitig über die Marke von 40.000 Dollar auf den höchsten Stand seit Mitte Juni. Hintergrund waren Aussagen namhafter Personen aus der Wirtschaft zur Akzeptanz des Bitcoin als Zahlungsmittel oder Anlage. Daneben wurde aus einer Stellenausschreibung von Amazon abgeleitet, dass das Unternehmen den Bitcoin möglicherweise als Zahlungsmittel akzeptieren will.++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,09 71,91 +0,3% 0,18 +49,6% Brent/ICE 74,81 74,50 +0,4% 0,31 +46,3%

Die Ölpreise profitierten vom schwächeren Dollar, bewegten sich aber insgesamt nur wenig.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.795,89 1.797,53 -0,1% -1,64 -5,4% Silber (Spot) 25,20 25,18 +0,1% +0,02 -4,5% Platin (Spot) 1.064,40 1.068,50 -0,4% -4,10 -0,6% Kupfer-Future 4,59 4,59 +0,1% +0,00 +30,1%

MELDUNGEN SEIT MONTAG 20.00 UHR

CORONA-PANDEMIE

-Die US-Regierung hebt die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen für Reisende aus Europa und anderen Ländern vorerst nicht auf.

CHINA

Das Gewinnwachstum in der chinesischen Industrie hat sich im Juni verlangsamt. Die Industriegewinne legten im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 20 Prozent zu, nachdem sie im Mai noch um 36,4 Prozent gewachsen waren. Im gesamten ersten Halbjahr legten die Gewinne um 66,9 Prozent zu.

NORD-/SÜDKOREA

haben sich auf die Wiederherstellung ihrer Kommunikationsverbindungen geeinigt. Der Schritt erfolgt im Rahmen von Bemühungen zur Verbesserung der wechselseitigen Beziehungen. Pjöngjang hatte vor mehr als einem Jahr einseitig sämtliche offiziellen Kommunikationskanäle zu Südkorea gekappt.

SÜDKOREA

Das südkoreanische BIP ist im zweiten Quartal zum Vorjahr um 5,9 Prozent gestiegen, etwas schwächer als mit 6,1Prozent erwartet.

GOLDMAN SACHS

Credit Suisse hat einen neuen Risikovorstand gefunden in Goldman-Sachs-Manager David Wildermuth.

INTEL

will technologisch wieder an die Spitze und innerhalb von vier Jahren die weltbesten Halbleiter herstellen. Der Plan von CEO Pat Gelsinger sieht vor, jedes Jahr von 2021 bis 2025 mindestens einen neuen Prozessor (CPU) vorzustellen, der auf Transistor-Technologie basiert, die von Jahr zu Jahr besser wird. Neue Chipdesign ist aber nur ein Teil von Gelsingers Plan.Im März hatte er bereits angekündigt, Milliarden in den Ausbau der Kapazitäten zu investieren. Außerdem führt Intel Gespräche über die Übernahme von Globalfoundries, wie das Wall Street Journal berichtet hatte.

SK HYNIX

Die anhaltend starke Chip-Nachfrage und höhere Preise haben SK Hynix im zweiten Quartal ein kräftiges Gewinnwachstum beschert. Der weltweit zweitgrößte Hersteller von Speicherchips geht auch für den Rest des Jahres von einem hohen Bedarf für seine Produkte aus. SK Hynix steigerte den Nettogewinn um 57 Prozent auf 1,988 Billionen Won (etwa 1,46 Milliarden Euro) und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Der Umsatz legte um 20 Prozent auf 10,3 Billionen Won zu. Der operative Gewinn kletterte um 38 Prozent auf 2,695 Billionen Won.

