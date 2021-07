Nachdem die Nel ASA Aktie in der vergangenen Woche am Donnerstag und Freitag mit Ausbruchsversuchen an der charttechnischen Hürde um 18,65/18,74 Norwegische Kronen gescheitert war, ging es zum Start in diese Woche weiter abwärts. Schon am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...