LAS VEGAS, July 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire - ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH) ("ISW Holdings" oder das "Unternehmen"), ein Unternehmen für globales Markenmanagement, freut sich, die Unterzeichnung einer Hosting/Mining-Vereinbarung für Kryptowährungen (die "Vereinbarung") mit Bitmain Technologies ("Bitmain") bekannt zu geben. Bitmain ist der weltweit führende Hersteller von Mining-Hardware und eines der erfolgreichsten Krypto-Mining-Unternehmen.



Die Vereinbarung stellt die Grundlage der ersten Phase der Hosting- und Mining-Operation in Georgia dar. Weitere Einzelheiten zu dieser Vereinbarung werden in naher Zukunft veröffentlicht.

Irene Gao, Antminer BD Director NCSA Region bei Bitmain erklärt: "Wir freuen uns, dieses neue Vorreiterprojekt unterzeichnet zu haben, um die Zusammenarbeit mit ISW Holdings zu beginnen. Es ist ein neuer Meilenstein für die Branche im Bereich der Einrichtung von Hosting-Infrastruktur im Ausland. Die 200-MW-Anlage, die mit erneuerbaren Energien betrieben wird, stellt den ersten Schritt in unserer langfristigen Partnerschaft dar. Unser Plan ist, dieses Projekt in Zukunft weiter auszubauen, um damit die Entwicklung der Branche zu unterstützen."

"Bitmain ist wahrscheinlich der bekannteste Name in der Miningbranche, und wir freuen uns, dass sie ein wichtiger Partner für unseren Erfolg in Georgia sein werden", so Alonzo Pierce, President und Chairman von ISW Holdings. "Sobald wir unsere Leistungskapazität von 200 MW vollständig auslasten, rechnen wir mit einem Jahresumsatz von über 200 Millionen $. Das ist jedoch erst die erste Phase unserer Vision. Wir freuen uns darauf, zu gegebener Zeit über die nächsten Phasen zu sprechen. Wenn wir unsere Vision umsetzen können, haben wir das Potenzial für exponentielles Umsatzwachstum."

Weitere Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen finden Sie in der vollständigen Mitteilung: https://ibn.fm/ISWBitmainAnnouncement

Über Bitmain

Bitmain Technologies ist ein multinationales Halbleiterunternehmen mit modernsten Kapazitäten für IC-Design. Bitmain bietet Produkte wie Chips, Server und Cloudlösungen für Blockchain- und KI-Anwendungen (Künstliche Intelligenz). Bitmain wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Haidian District in Peking. Es verfügt über Forschungs- und Entwicklungszentren in Hongkong, Singapur und den USA. Laut Frost & Sullivan ist Bitmain der zweitgrößte IC-Designer Chinas ohne eigene Produktionsstandorte und zählt zu den zehn größten weltweit. Im Bereich des Blockchain-Minings hat Bitmain Milliarden von ASICs ausgeliefert, die 75 % des weltweiten Marktes ausmachen.

Über ISW Holdings

ISW Holdings, Inc. (ISWH) mit Sitz in Nevada ist ein Unternehmen mit einem diversifizierten Portfolio, das sich aus wichtigen Geschäftsbereichen für Verbraucherprodukte zusammensetzt. Unser Know-how liegt in der strategischen Markenentwicklung, der frühen Wachstumsförderung sowie der Entwicklung der Markenidentität durch unseren proprietären Beschaffungsprozess. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir eine Struktur, die sowohl den Skalierbarkeitsanforderungen als auch den erwarteten Marktanforderungen gerecht wird. Um diese Anforderungen zu erfüllen, nutzen wir eine Vielzahl strategischer und innovativer Prozesse. ISWH entwickelt und managt Marken in einem breiten Spektrum disruptiver Branchen. Wir führen unsere proprietären Unternehmen durch kritische Phasen der Marktentwicklung und unterstützen sie bei Konzepterstellung, Markteinführungsstrategien, Engineering, Produktintegration und einer effizienten Vertriebslösung. Das Unternehmen arbeitet außerdem mit dem bekannten Softwareentwicklungs- und Beratungsunternehmen Bengala Technologies LLC zusammen, das erhebliche Verbesserungen im Bereich Supply Chain Management entwickelt. Im Rahmen der Partnerschaft wurde nun ein wichtiges Patent beantragt.

Die in Partnerschaft mit dem Branchenführer Bit5ive LLC gegründete Krypto-Mining-Sparte hat klimaneutrales Krypto-Mining als Ziel.

Weitere Informationen finden Sie unter www.iswholdings.com .

