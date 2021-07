DER AKTIONÄR wird 25 Jahre. Nutzen Sie jetzt die Jubiläumsangebote unter: https://tinyurl.com/3mbc37d9 Am deutschen Aktienmarkt geht es in dieser Woche bisher ruhig zu. Das gilt für den DAX in Deutschland, aber auch für die großen Indizes in den USA. damit könnte es allerdings bald vorbei sein. Die Bilanzsaison nimmt Dynamik auf. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Hang Seng, Tencent, Meituan, Bitcoin, Coinbase, Tesla, ThyssenKrupp, Morphosys, Shop Apotheke, Vonovia und Hugo Boss. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Sissi Hajtmanek mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.