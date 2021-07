Köln (ots) - Der Amazon-Bestseller-Rang (BSR) ist für viele noch ein Rätsel. Jetzt hat Amazon einige neue Informationen bekannt gegeben, die bisher ungeklärte Fragen offiziell beantworten. Wie der Bestseller-Rang bei Amazon zustande kommt und welche Faktoren hierfür entscheidend sind, erklären die Experten von Amzkey in diesem Artikel.Der BSR, auch Verkaufsrang genannt, zeigt an, wie gut sich ein Produkt im Vergleich zu den anderen Produkten der gleichen Kategorie (Browse Node) verkauft. Bisher waren einige Aspekte dieses Besteller-Rangs noch nicht offiziell bekannt, doch Amazon hat einige der meist gestellten Fragen jetzt beantwortet.Zunächst weist Amazon darauf hin, dass der Verkaufsrang anhand aller jemals getätigten Verkäufe einer ASIN, der Amazon-Standard-Identifikationsnummer, beziehungsweise eines Produkts berechnet wird. Dabei werden jüngere Verkäufe stärker gewichtet als ältere. Produktrezensionen und andere Faktoren werden laut Amazon hingegen nicht berücksichtigt.Des Weiteren gibt der E-Commerce-Gigant bekannt, dass Verkaufsränge nur angezeigt werden, wenn die jeweiligen Produkte Verkaufsdaten haben und wenn die Kategorie von Amazon als nützlich ausgewiesen wird - denn nicht für alle Kategorien werden Verkaufsränge generiert.Varianten in der Berechnung des VerkaufsrangsOb alle Verkäufe einer Parent ASIN für den Verkaufsrang zusammengerechnet werden oder der Bestseller-Rang für jede Child ASIN einzeln berechnet wird, hängt von der Website-Anzeigengruppe (WDG) der übergeordneten ASIN ab. Daher muss sichergestellt werden, dass die untergeordneten und übergeordneten ASINs derselben Website-Anzeigengruppe zugewiesen sind, um so von einem höheren Verkaufsrang zu profitieren.Darüber hinaus ist wichtig zu wissen, dass die Verkaufsränge relativ sind. Daher sollten diese nur innerhalb der Kategorie betrachtet werden: Verkauft man etwa eine Fahrradpumpe, sollte man sich in der Kategorie "Fahrradzubehör" nur mit weiteren Fahrradpumpen vergleichen. So erhält man ein korrektes Bild des Verkaufsrangs.Über AmzkeyDie Amzkey Deutschland GmbH ist die am schnellsten wachsende Amazon-Agentur in Deutschland, die sowohl Konzerne als auch Mittelständler bei der Steigerung des Wachstums ihres Geschäfts und Umsatzes auf dem Amazon-Marktplatz unterstützt. Seit der Gründung im Jahr 2014 wurde für über 500 Unternehmen der ganzheitliche Amazon-Auftritt verkaufspsychologisch optimiert. Dabei erstellt die TÜV-zertifizierte Agentur für ihre Kunden Produktfotos, Werbetexte, schaltet effiziente Werbekampagnen und generiert richtlinienkonforme Produktbewertungen. Das Unternehmen ist offizieller Amazon-Partner. Mehr Informationen finden Sie unter: www.amzkey.com.Pressekontakt:Ruben SchäferPressesprecherE-Mail: presse@amzkey.comTelefon: +49 (0) 1520 4907120Web: https://www.amzkey.comAmzkey Deutschland GmbHZollstockgürtel 6550969 KölnOriginal-Content von: Amzkey Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155086/4978795