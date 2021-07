Der Maschinen- und Anlagenbauer profitiert doppelt: Von der Erholung der Autobranche und dem Boom bei der Holzverarbeitung. Konzernweit zog der Auftragseingang um rund zwei Drittel auf 1,08 Mrd. € an. Damit stieg der Bestand an Aufträgen auf den Rekordwert von fast 3,2 Mrd. €. Wegen der anhaltend hohen Nachfrage geht man davon aus, dass der Auftragseingang 2021 auf den Rekordwert von 4 bis 4,2 Mrd. € steigen wird - 2020 waren es 3,3 Mrd. €. Entsprechend optimistischer ist DÜRR nun für das Gesamtjahr. Statt bisher zwischen 3,45 und 3,65 Mrd. € will man nun 3,6 bis 3,8 Mrd. € Umsatz erzielen. Die Ebit-Marge soll bei 5,0 bis 6,0 % statt bisher 4,2 bis 5,2 % liegen. Das mittelfristige Ziel einer Ebit-Marge von mindestens 8 % soll 2023 oder spätestens 2024 erreicht werden. Die 40-€-Marke dürfte zeitnah in Angriff genommen werden. Wir bleiben investiert.



