An der Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) dürften sich weiterhin die Geister scheiden. Viele Investoren sehen in dem US-amerikanischen Elektroautobauer und deren Anteilsscheinen eine klare, hoch bewertete Wachstumsfalle. Als am teuersten bewerteter Autobauer ist diese Perspektive häufig nicht schwer nachzuvollziehen. Andere Investoren sehen in der Tesla-Aktie jedoch eine Chance, noch über sich hinauszuwachsen. Beispielsweise weil die Vision des US-Konzerns eben nicht bei Elektroautos hängen bleibt, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...