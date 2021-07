Mit dieser strategischen Partnerschaft reagiert Owl Labs auf die wachsende Nachfrage nach hybriden Arbeitstechnologien im europäischen Markt

Owl Labs, führender Anbieter kollaborativer Videokonferenzlösungen und Klassenzimmertechnologie, hat eine strategische Vertriebspartnerschaft mit Bechtle, dem größten IT-Systemhaus in Deutschland und einem der führenden IT-Anbieter Europas, geschlossen. Owl Labs stärkt damit seine Präsenz in wichtigen europäischen Märkten und baut damit die Reichweite, den Bekanntheitsgrad und die Akzeptanz seines preisgekrönten Flaggschiffs, der Meeting Owl Pro weiter aus. Die Kooperation eröffnet Owl Labs Zugang zu über 80 Bechtle-Standorten in der DACH-Region und E-Commerce-Tochtergesellschaften in 14 weiteren europäischen Ländern, darunter Großbritannien, Irland, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Belgien, Spanien, Portugal, Italien, Polen, Ungarn, Schweiz, Österreich und die Tschechische Republik.

"Führungskräfte in ganz Europa setzen nach der Pandemie zunehmend auf hybrides Arbeiten. Unser aktueller State of Hybrid Work Report zeigt, dass 89 Prozent der Führungskräfte in ganz Europa davon ausgehen, in Zukunft mit hybrid aufgestellten Teams zu arbeiten. 36 Prozent der europäischen Unternehmen investieren deshalb jetzt in neue Kommunikationstools und -technologien, um diesen dauerhaften Wechsel zu hybrider Arbeit zu erleichtern", erläutert Frank Weishaupt, CEO von Owl Labs, die Hintergründe der Partnerschaft: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Bechtle, um diese schnell wachsende Nachfrage zu befriedigen. Unsere Kooperation wird es für Unternehmen in Europa einfacher machen, die Collaboration-Technologie von Owl Labs zu nutzen und mit ihr eine klare und effektive Kommunikation aufrechtzuerhalten und zu erleichtern unabhängig vom Standort der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."

Ascan Collier, Geschäftsführer von Bechtle Logistik Service, ergänzt: "Die Arbeitswelt befindet sich in einer Phase tiefgreifender Veränderung. Unternehmen benötigen neue Tools, um den Wandel hin zu hybriden Arbeitsmodellen zu unterstützen. Unternehmen müssen dabei neue Technologien einsetzen, um sicherzustellen, dass Kommunikation, Zusammenarbeit und Produktivität nicht beeinträchtigt werden. Bei der Umstellung auf progressive, hybride Arbeitsmodelle ist Owl Labs ein wichtiger Partner, der unsere Kunden bei der Transformation unterstützt und ihnen hilft, mit den sich schnell ändernden Arbeitsplatzrichtlinien und Anforderungen Schritt zu halten."

Hybride Arbeitsformen und remote arbeitende Teams werden zur Norm. Die Aufrechterhaltung einer effektiven Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an verschiedenen Standorten ist dabei von zentraler Bedeutung für die Unternehmensführung. Die Meeting Owl Pro ermöglicht Unternehmen eine nahtlose, kollaborative und immersive Teamerfahrung: Ihre proprietäre intelligente Technologie erkennt dank akustischer und visueller Informationen, wer in einem Raum spricht, und fokussiert diese Person automatisch. Die Owl Meeting Pro nutzt dazu eine hochauflösende 360°-Kamera sowie acht Mikrofone und Tri-Lautsprecher mit einem Aufnahmebereich von fünf Metern.

Über Owl Labs

Owl Labs ist führender Anbieter kollaborativer Videokonferenzlösungen und Klassenzimmertechnologie. Das US-Amerikanische Unternehmen hat sich das Ziel gesetzt, die digitale Zusammenarbeit in hybriden Arbeitsumgebungen zu revolutionieren und so für eine deutlich verbesserte Workplace Experience zu sorgen.

Das Aushängeschild des Unternehmens ist die preisgekrönte Meeting Owl. Sie verfügt über eine Wifi-fähige 360-Grad-Kamera, Mikrofon und Lautsprecher und reagiert durch eine proprietäre Technologie mit automatischem Zoom auf die jeweils sprechende Person. 2020 war die Meeting Owl Pro unter den TIME's 100 Best Innovations

Mit dem jährlichen State of Remote Work Report setzt sich Owl Labs zudem dafür ein, die hybride Arbeitswelt weiter zu etablieren.

Mehr über Owl Labs unter www.owllabs.com

Über Bechtle

Die Bechtle AG ist mit rund 80 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 12.000 Mitarbeitende. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2020 lag der Umsatz bei rund 5,82 Milliarden Euro Mehr unter: bechtle.com

