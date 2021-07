DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Pressemitteilung Autohero wird globaler Partner von Paris Saint-Germain und investiert in Marketing in Frankreich Paris, 2021, 27 Juli 2021 - Autohero, der Onlineshop für geprüfte Gebrauchtwagen, geht eine Partnerschaft mit Paris Saint-Germain für mehrere Spielzeiten ein. Autohero plant, sein Wachstum durch eine Partnerschaft mit dem erfolgreichsten Fußballverein Frankreichs weiter zu beschleunigen. In Partnerschaft mit Paris Saint-Germain wird Autohero groß angelegte Werbekampagnen durchführen um einem noch breiteren Publikum die beste Art des Online-Autokaufs näher zu bringen. Wie zum Automobil haben die Europäer, auch die Franzosen, eine besondere Beziehung zum Fußball, der jede Saison Millionen Menschen fasziniert, und insbesondere zu Paris Saint-Germain, einem der beliebtesten und erfolgreichsten Clubs der französischen und internationalen Sportlandschaft. "Wir sind sehr stolz darauf, dass Autohero, Teil der AUTO1 Group, offizieller Premium-Partner von Paris Saint-Germain wird. Der Beginn der Partnerschaft ist für uns ein wichtiger Schritt und unterstreicht unser Engagement, den Autokauf für Verbraucher in Frankreich und darüber hinaus zu revolutionieren. Mit einem legendären Partner wie Paris Saint-Germain an unserer Seite werden wir die Entwicklung des besten Wegs zum Autokauf beschleunigen, von dem wir glauben, dass er vollständig online ist", sagte Christian Bertermann, CEO und Co-Founder der AUTO1 Group SE. Dank der sportlichen Leistungen von Paris Saint-Germain, seiner Popularität, dem ständigen Streben nach Exzellenz und dem hohen Engagement, Fußball auch auf digitalen Plattformen erlebbar zu machen, lag die Wahl von Paris Saint-Germain für Autohero auf der Hand. Die beiden Marken teilen zentrale Werte in ihrer DNA, die die perfekte Grundlage für eine starke Partnerschaft bilden. "Mit Autohero haben wir die unserer Meinung nach beste Möglichkeit geschaffen, einen Gebrauchtwagen komplett online zu kaufen. Wir haben die besten E-Commerce-Praktiken übernommen, um einen langen und manchmal mühsamen Einkaufsweg in ein angenehmes Erlebnis zu verwandeln, das mit einem Höhepunkt endet, wobei der neue Gebrauchtwagen direkt bis zur Tür des Kunden geliefert wird. Genau, dieser Moment ist für den Kunden genauso emotional wie der Siegtreffer von PSG in einem Spiel. Mit dieser Partnerschaft möchten wir den Online-Autokauf Menschen näher bringen, die sich noch nicht mit unserer Marke beschäftigt haben, und Neugierde wecken. Wir glauben, dass Paris Saint-Germain mit seiner großen Tradition und seiner vertrauenswürdigen Marke der bestmögliche Türöffner ist, um dieses Ziel zu erreichen, denn mehr als jede andere Sportart hat Fußball die Kraft, eine extrem große und engagierte Community zu erreichen", sagte Alexandru Marin, Vice President AUTO1 Group und Managing Director France. Autohero wird in Frankreich und auf den wichtigsten europäischen Märkten groß angelegte Werbekampagnen durchführen und dabei die Farben von Paris Saint-Germain und die Spielern des Vereins verwenden. Digital, die DNA von Autohero, wird auch im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen, mit einer mitreißenden Inhaltsstrategie auf den sozialen Medien und Online-Plattformen des Clubs. Die Marke Autohero wird auch rund um das Stadion Parc des Princes sichtbar sein, insbesondere mit dem innovativen LED-Anzeigesystem "Overlay", das die Anpassung der Botschaft an das jeweilige Land ermöglicht, und einer imposanten 3D-Sichtbarkeitsunterstützung, die sich hinter dem Eckpunkt befindet. "Wir freuen uns, Autohero in der Paris Saint-Germain Familie willkommen zu heißen. Gemeinsam teilen wir die gleichen Ziele in Exzellenz und Service und den Ehrgeiz, den Fans innovative und unterhaltsame Erlebnisse zu bieten", fügt Marc Armstrong, Sponsoring-Direktor von Paris Saint-Germain, hinzu. Autohero hat bereits in Sport-Sponsoring in Deutschland investiert. Die Marke ist offizieller Partner der DTM-Motorsport-Kategorie und seit kurzem auch Hauptpartner des Fußballclubs Hertha BSC in Berlin, Heimat der Autohero-Teams.



Das Auftaktvideo zur Ankündigung dieser neuen Partnerschaft finden Sie unter diesem Link https://youtu.be/MQycAFmmvvY.

Autohero, der Onlineshop für geprüfte Gebrauchtwagen, ist eine Marke der AUTO1 Group und ermöglicht seinen Kunden einen bequemen, sicheren und individuellen Gebrauchtwagenkauf. Das Unternehmen bietet seine Fahrzeuge durchweg mit dem Autohero-Qualitätsstandard zum Kauf an. Käufer profitieren darüber hinaus von einer deutschlandweiten kostenlosen Lieferung des Fahrzeuges direkt bis vor die Haustür oder wahlweise an einen Abholstandort in Kundennähe. Neben einer 21 Tage Geld-zurück-Garantie, verfügen alle Fahrzeuge über ein Jahr Garantie.

Über Paris Saint-Germain

Der Fußballclub Paris Saint-Germain wurde 1970 gegründet und feierte 2020 sein 50-jähriges Bestehen. Seit dem Kauf des Clubs durch QSI im Jahr 2011 hat er sich zu einem der Top-Fußballclubs und globalen Sportmarken der Welt entwickelt. Seitdem hat der Verein in nur zehn Jahren 27 Trophäen gewonnen, 43 in seiner Geschichte, und ist damit der erfolgreichste Fußballverein Frankreichs. Paris Saint-Germain hat viele großartige Spieler angezogen, darunter Ronaldinho, Beckham, Ibrahimovic und derzeit Neymar Jr und Mbappé, die beide zu den besten Spielern der Welt zählen. Die internationale Popularität des Clubs hört nie auf zu wachsen. Es ist jetzt einer der Clubs mit den meisten Followern der Welt und hat sich in nur zehn Jahren von Null auf eine Community von über 100 Millionen Social-Media-Followern entwickelt. Der bahnbrechende Sportverein, der jetzt Männerfußball, Frauenfußball, Handball und Judo umfasst, hat 2016 den Esport hinzugefügt. Für den Verein, der signifikant in seine Stiftung zur Entwicklung umfangreicher Programme für benachteiligte Jugendliche investiert, ist es von grundlegender Bedeutung, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben.

