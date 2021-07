Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Entwicklung der Inflation bleibt bei Marktteilnehmern im Fokus, obwohl Notenbankvertreter immer wieder betonen, dass vorübergehende Faktoren für den Preisanstieg verantwortlich sind, berichten die Analysten der Helaba.Zu nennen seien statistische Effekte, Änderungen der Steuersätze, höhere Energiepreise oder Lieferengpässe. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch, dass es in der Corona-Krise zu einer ungewohnt deutlichen Ausdehnung der Geldmenge gekommen sei. Zuletzt habe sich aber das Wachstum der Geldmenge verlangsamt, sodass Inflationsgefahren von dieser Seite zumindest nicht größer geworden seien. Die heutigen Zahlen würden zeigen, ob sich dieser Trend fortsetze, wovon aufgrund von Basiseffekten nochmals ausgegangen werden könne. In den ersten Monaten der Pandemie habe es sehr starke Zuwächse gegeben, die sich derzeit vermutlich nicht wiederholen würden. Interessant werde zudem sein, ob sich die Kreditvergabe an den öffentlichen Sektor weiter reduziere, denn nicht zuletzt habe die EZB auf den Zusammenhang zwischen öffentlichen Ausgaben und der Inflation hingewiesen. ...

