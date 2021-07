Hannover (www.anleihencheck.de) - Es ist eine mit Veröffentlichungen von neuen Konjunkturdaten gefüllte Woche, so die Analysten der Nord LB.Den Beginn des Datenreigens hätten bereits die Zahlen des deutschen ifo-Instituts am heutigen Morgen gemacht. Mit einem unerwarteten Rückgang des ifo-Geschäftsklimaindex für den Berichtsmonat Juli habe die wichtigste Stimmungsumfrage für Deutschland deutlich enttäuscht. Im weiteren Verlauf der nächsten Tage würden die Auftragseingänge langlebiger Güter aus den USA am Dienstag sowie die Arbeitsmarktzahlen aus Deutschland am Donnerstag folgen. Für besonders große Aufmerksamkeit sorgen würden aber die ersten Bekanntgaben des BIP-Wachstums für das abgelaufene 2. Quartal: Am Donnerstagnachmittag werde in den USA dazu ein Anstieg von 8,5% Q/Q (ann.) zu erwarten sein (5,3% Y/Y), am Freitagmorgen für Deutschland 2,2% Q/Q (9,7% Y/Y wda) sowie für Euroland 1,7% Q/Q (13,3% Y/Y). Diese Bekanntgaben dürften für die Finanzmärkte die Highlights der Woche sein. ...

