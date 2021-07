Schwerin (ots) - Mit ihrem Gartentag laden die Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen M-V (kurz: SSGK M-V) am 14. August 2021 auf einen entspannten Nachmittag im Grünen auf Schloss Bothmer ein. Die Gäste der seit Jahren etablierten Veranstaltung erwartet in diesem Jahr ein besonderes Programm: Eine Open-Air-Lesung, Führungen durch den Schlosspark, Musik und Kleinkunst. "In diesem Jahr findet unser beliebter Gartentag anders als gewohnt statt", so Dr. Pirko Kristin Zinnow, Direktorin der SSGK M-V. "Wir sind glücklich, dass wir unseren Gästen unter den aktuellen Bedingungen ein so tolles Programm vor dieser wunderschönen Schlosskulisse anbieten können.""Wir alle sind froh, dass wir nach vielen Monaten wieder Kultur persönlich erleben und genießen können. Solch herausfordernde Zeiten machen uns allen bewusst, wie wichtig kulturelle Teilhabe ist", so Reinhard Meyer, Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern.Der Gartentag beginnt mit der Lesung von Marit Beyer aus dem Hörbuch "Sissinghurst: Portrait eines Gartens". Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher an Führungen durch den Schlosspark teilnehmen. Musikalisch wird die Veranstaltung von den Sax Puppets begleitet. Stelzenläufer und Walkact von Art Tremondo sorgen für eine kurzweilige, stimmungsvolle Unterhaltung.Es steht eine begrenzte Anzahl an Tickets zur Verfügung. Diese können bis zum 4. August 2021 per E-Mail oder telefonisch unter folgendem Kontakt erworben werden: schloss-bothmer@mv-schloesser.de oder Tel.: 0385 588 41513.Die Veranstaltung darf unter Einhaltung der Bestimmungen der geltenden Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern stattfinden.Weitere Informationen zum Gartentag sind auf www.mv-schloesser.de/event/Gartentag zu finden.Pressekontakt:Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-VorpommernStabsstelle Kommunikation und MarketingNicole LerrahnWerderstr. 14119055 SchwerinTel.: +49-385 588 41022E-Mail: Nicole.Lerrahn@ssgk-mv.dewww.museum-schwerin.de | www.mv-schloesser.deOriginal-Content von: Staatliche Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135180/4978842