Maritime Resources hat weitere Ergebnisse aus seinem 40.000 Meter-Bohrprogramm auf Hammerdown veröffentlicht. Hier stieß man wieder auf extrem hohe Grade mit bis zu 140 g/t Gold. Unterdessen rückt der Bau der Mine näher.

Maritime Resources: Infill-Bohrungen von Erfolg gekrönt

Maritime Resources (0,17 CAD; CA57035U1021) hat weitere Resultate aus seinem 40.000 Meter-Bohrprogramm auf dem Flaggschiffprojekt Hammerdown veröffentlicht. Diesmal handelt es sich um sogenannte Infill-Bohrungen, mit denen man plant, eine bestehende Ressource in die nächste Kategorie aufzuwerten. Die Ergebnisse können sich auf jeden Fall sehen lassen. So stieß man unter anderem auf Bohrloch (MP-21-188) über 2,05 Meter auf 39,98 g/t Gold. Bohrloch MP-21-185 wies sogar einen Abschnitt von 0,2 Metern mit 140,19 g/t Gold auf. Alle Ergebnisse finden Sie an dieser Stelle. Die Dsaten bestätigen nicht nur die hohen Goldgrade, sondern auch die Kontinuität der Mineralisierung nahe der Oberfläche.

Gold-Developer stehen im Fokus

Maritime Resources fährt derzeit ein umfangreiches Explorationsprogramm über 40.000 Bohrmeter, um die Ressource auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...