NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens Healthineers vor den am 30. Juli erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54,40 Euro belassen. Ein Großteil seiner Schätzungen zum dritten Geschäftsquartal entspreche den durchschnittlichen Analystenerwartungen (Konsens), schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter dem Strich, beim bereinigten Ergebnis je Aktie, liege er allerdings zehn Prozent darüber. Alles in allem rechne er beim Medizintechnikkonzern mit einem weiteren starken Jahresviertel./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2021 / 22:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2021 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

