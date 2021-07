Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat eine Put-Option zum Verkauf der Beteiligung Norsilk an das zur Groupe Rose gehörende Unternehmen Protac erhalten. Wenn diese Option nach der Stellungnahme des Betriebsrats angenommen wird, könnte der Abschluss der Transaktion im dritten Quartal 2021 erfolgen. Norsilk wurde 2015 von der finnischen Metsä Group übernommen und nach einer erfolgreichen Restrukturierung 2019 in die Donges Group integriert. Als Spezialist für Holzvertäfelungen und Holzprodukte für Innen- und Außenanwendungen bedient Norsilk Kunden aus dem Industrie-, Bau- und Baumarktsektor. ...

