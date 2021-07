Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind nach anfänglichen Gewinnen etwas unter Druck geraten, so die Analysten der Nord LB.Die eingetrübte Stimmung in der deutschen Wirtschaft sei keine nachhaltige Stütze für die Anleihen gewesen.Die Stimmung der deutschen Wirtschaft habe im Juli überraschend einen Dämpfer erhalten. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei überraschend auf 100,8 Punkte zurückgefallen. Vor allem die Geschäftserwartungen hätten sich deutlich eingetrübt. Zwar werde die aktuelle Lage etwas besser als zuvor beurteilt, die Dynamik lasse aber auch hier nach. Der Indikator spreche grundsätzlich weiter für eine Fortsetzung der kräftigen Erholung im Sommer, die deutliche Eintrübung der Geschäftserwartungen sei aber schon ein Warnsignal. Die Ursachen hierfür seien vor allem anhaltende Lieferengpässe sowie wachsende Sorgen über den weiteren Pandemieverlauf. Die EZB dürfte sich in ihrer vorsichtigen Haltung einmal mehr bestätigt fühlen. ...

