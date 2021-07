Die U.S. Army hat American Rheinmetall Vehicles - eine in Sterling Heights, Michigan ansässige Tochtergesellschaft des führenden Rüstungskonzerns Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009) - einen Entwicklungsauftrag für die Phase 2 des Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV)-Programms erteilt. American Rheinmetall Vehicles wird diese Digitale Design-Phase gemeinsam mit seinen Partnern durchführen. Hierzu zählen führende Unternehmen der Verteidigungsindustrie, darunter Raytheon Technologies, L3Harris Technologies, Textron Systems und Allison Transmission. Das OMFV-Programm der U.S. Army ist ein Landstreitkräfte-Modernisierungsprogramm, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...