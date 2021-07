Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000 A2NB65 0) forciert ihren sechsten Exit im laufenden Jahr: So hat der Turnaround-Beteiligungsspezialist eine Put-Option zum Verkauf der Beteiligung Norsilk an das zur Groupe Rose gehörende Unternehmen Protac erhalten. Wenn diese Option nach der Stellungnahme des Betriebsrats angenommen wird, könnte der Abschluss der Transaktion im dritten Quartal 2021 erfolgen. ...

