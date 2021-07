Walldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Krypt ist stolz darauf, Kai Seela als Vice President of Global Trade im Team begrüßen zu dürfen. Seela ist ein international aberkannter Experte für SAP GTS und wird die Abteilung Global Trade Practice bei Krypt leiten."Wir freuen uns sehr, dass Kai Seela nach langjähriger Zusammenarbeit mit SAP jetzt zu uns stößt. Mit seiner umfassenden Erfahrung und seinem Fachwissen im globalen Handel und in der Logistik in Kombination mit seiner Rolle als Vordenker wird Krypt zweifellos zum Partner der Wahl unserer Kunden werden, wenn es darum geht, sie bei der Digitalisierung ihrer Lieferkette und ihres Handels zu begleiten."-Jigish Shah, CEO von KryptKai bringt über 25 Jahre an IT-Erfahrung in den Bereichen Beratung, Projektmanagement, Business Development und Solution Management mit zu Krypt, wobei er sich insbesondere auf Außenhandel und Wirtschaft spezialisiert hat. Er hat mit Kunden auf der ganzen Welt gearbeitet, darunter in Nord- und Lateinamerika und den Regionen EMEA, MENA und Asien-Pazifik. Seine Erfahrung umfasst das Management multinationaler Implementierungsprojekte, die Geschäftsentwicklung in neuen Regionen und Märkten sowie die Entwicklung und Lokalisierung standardisierter Softwarelösungen, um branchenspezifische und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Kai war Geschäftsführer einer der größten SAP User Groups und ist ein geschätzter Redner auf verschiedenen Veranstaltungen weltweit. Er hat einen Bachelor of Business Administration (BBA) im Fach Außenhandel und Wirtschaft."Auch wenn seit vielen Jahrhunderten internationaler Handel betrieben wird, hat der internationale Handel in den Unternehmen selbst selten eine große Rolle gespielt, schon gar nicht auf der Agenda von Führungskräften. Handelskriege, der Brexit und Störungen der Lieferkette während der Pandemie haben uns diesen Bereich jedoch wieder in Erinnerung gerufen.Nach mehr als einem Jahrzehnt der Zusammenarbeit mit Krypt als geschätztem, vertrauenswürdigem und bevorzugtem Partner freue ich mich jetzt sehr, selbst Teil des Krypt-Teams zu werden und für ein agiles, hochmotiviertes und inspirierendes Team zu arbeiten. Wir bieten unseren Kunden nicht nur im internationalen Handel, sondern auch über die gesamte Lieferkette hinweg herausragende Dienstleistungen und Mehrwert. Gemeinsam werden wir den Weg für den internationalen Handel der nächsten Generation ebnen."-Kai Seela, Vice President of Global TradeKrypt ist seit 2008 SAP-Partner für Global Trade & Supply Chain und betreibt Niederlassungen in den USA, Kanada, Deutschland, Indien, den Niederlanden, Großbritannien und Irland. Krypt hat Hunderten von Kunden dabei geholfen, ihre SAP-Investitionen zu nutzen, um Kosten zu senken, die Effizienz zu verbessern und einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.Um mehr über die Krypt-Lösungen zu erfahren, fordern Sie eine DEMO an oder kontaktieren Sie uns.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1579504/Kai_Seela_Orange.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1443210/krypt_logo_transparent_Logo.jpgOriginal-Content von: Krypt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153481/4978946