Liebe Leser, 27.Juli 2021 und Zeit für einen Arbeitsnachweis bei Feingold Research. Vorab aber unsere Ankündigung - heute geht an unsere Abonnenten ein Leitfaden mit ausführlicher Analyse und Produktangebot zu China raus. Was tun mit Baidu, Alibaba und Tencent? Wie legt man an bei JD, bei Trip.com, bei vielen China-Titeln, die es gerade pulverisiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...