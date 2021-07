Der britische Konsumgüterkonzern Reckitt Benckiser Group plc (ISIN: GB00B24CGK77) zahlt am 15. September 2021 eine Zwischendividende von 73 Pence je Aktie (ca. 85,4 Eurocent) an die Aktionäre, wie am Dienstag berichtet wurde (Record day ist der 5. August 2021). Damit bleibt die Dividende im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Die Ausschüttung der jährlichen Dividende erfolgt in zwei Tranchen. Reckitt Benckiser zahlte ...

