Unterföhring (ots) -- Vierteilige Sky Original Produktion über die beispiellose Mordserie von Krankenpfleger Niels Högel mit mindestens 85 Opfern- Mit Experten, Arbeitskollegen sowie dem ehemaligen Freund Matthias Corssen, Ermittlern, Staatsanwälten, Högels Anwältin und Prozessbeobachtern- Packende True Crime Dokumentation produziert von Kinescope Film mit Unterstützung von Radio Bremen- Ab Donnerstag, 5. August exklusiv bei Sky Crime, Sky Ticket und auch auf AbrufUnterföhring (ots) - 27. Juli 2021 - Lebenslange Haft unter Feststellung der besonderen Schuld. Zu diesem Urteil kam im Juni 2019 das Landgericht Oldenburg und sprach damit den Krankenpfleger Niels Högel für 85 Morde schuldig - als größten Serienmörder der bundesdeutschen Kriminalgeschichte.Seit dem Beginn der Ermittlungen im Jahr 2005, bis hin zur Urteilsverkündung im Rahmen eines Mammutprozesses 2019 wurde viel über die Klinikmorde berichtet und die grausamen Taten bewegten ganz Deutschland.Das Sky Original "Schwarzer Schatten - Serienmord im Krankenhaus" wirft ab 5. August einen detaillierten Blick hinter die erschütternden Verbrechen und gibt nicht nur zahlreichen Experten, Ermittlern und Anwälten, sondern auch den Opfern und den Hinterbliebenen eine Stimme.In einem komplexen Zusammenspiel aus umfassender Recherche in Verbindung mit detaillierten Schilderungen von Augenzeugen, Beteiligten und Experten zeigt die True Crime Dokumentation die erschreckende Dimension und die tiefen Abgründe hinter Deutschlands größter Mordserie.Zu Wort kommen neben dem renommierten Psychiater und Sachbuchautor Professor Karl-Heinz Beine auch Journalist Karsten Krogmann, Ermittler Oliver Lenz, Oberstaatsanwältin Daniela Schiereck-Bohlmann, Leiter der SOKO Arne Schmidt aber auch Högels Anwältin Ulrike Baumann, Opferanwältin Sabrina Lindwehr sowie zahlreiche Angehörige und Hinterbliebene der Opfer.Die True Crime Serie zeigt eine Rekonstruktion der Ermittlungen inklusive teils wörtlicher Wiedergabe der polizeilichen Vernehmungen von Niels Högel. Zudem spricht auch der ehemalige Freund Matthias Corssen über seine Beziehung zu dem Serientäter. Die beiden Männer lernten sich beim Roten Kreuz während seines Zivildienstes kennen, arbeiteten zusammen, verstanden sich gut und verbrachten auch privat Zeit miteinander. Bei einem Autounfall soll Högel ihn sogar gerettet haben, doch es bleiben berechtigte Zweifel. Machte der Krankenpfleger selbst vor seinem Freund keinen Halt?Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland: "Der Fall Högel ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle der deutschen Nachkriegsgeschichte. Als erste Sender-Plattform widmen wir dieser unglaublichen Story eine Dokumentationsreihe, die neue und noch nie veröffentlichte Fakten und Hintergründe aufzeigt. Damit bauen wir unser True-Crime-Original-Portfolio weiter erfolgreich aus."Zu sehen sind die vier Episoden des packenden Sky Originals ab Donnerstag, 5. Facts:"Schwarzer Schatten - Serienmord im Krankenhaus", True Crime Dokumentation, D 2021, vier Episoden je ca. 50 Minuten. Produzenten: Matthias Greving, Regie: Steffen Hudemann, Liz Wieskerstrauch, Stjepan Klein. Executive Producer Kinescope: Kirsten Lukaczik und Anne Reissner. Executive Producer Sky: Kamila Schmid. Produziert von Kinescope Film mit Unterstützung von Radio Bremen. 