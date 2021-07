Die Regulierungswelle, ausgelöst durch die chinesische Volkspartei, reißt die Kurse der großen Tech-Konzerne in die Tiefe. Alibaba hat am Montagabend, obwohl schon seit Monaten stark unter Druck, ein weiteres Verkaufssignal generiert. Für tradingorientierte Anleger, die das Risiko nicht scheuen, bietet sich der Kauf eines Turbo-Bear auf Alibaba an.

