Tesla mit Milliardengewinn

Werbung



Tesla kommt ins Rollen. Erstmals meldet der E-Autobauer mehr als eine Milliarde Dollar Gewinn in einem Quartal. Auch der Umsatz konnte kräftig zulegen.



Tesla-Chef Elon Musk kann sich über ein erfolgreiches zweites Geschäftsquartal freuen. 98 Prozent Umsatzwachstum auf rund 12 Mrd. Dollar und ein Quartalsgewinn von 1,1 Mrd. Dollar, mehr als zehnmal so viel wie noch im selben Zeitraum des vergangenen Jahres, konnte der E-Auto-Konzern vermelden. Zudem konnten 201.000 Fahrzeuge ausgeliefert werden, ein Plus von 121 Prozent. Auch bei den derzeit noch im Bau befindlichen Gigafactorys macht Tesla Fortschritte. In Grünheide bei Berlin liege man im Plan und das Werk in Shanghai soll künftig das Exportzentrum für Teslas E-Autos darstellen. Von hier aus sollen sie für die ganze Welt gebaut werden. In China sind die Kosten weitaus geringer, wodurch die Margen höher ausfallen als in anderen Werken. So soll das Werk in der chinesischen Metropole auch Engpässe ausgleichen, die aus möglichen Verzögerungen beim Bau der anderen Fabriken in Deutschland und Texas resultieren können. In Deutschland sollen schon im laufenden Jahr erste Teslas vom Band laufen. Einen Wermutstropfen mussten Investoren dennoch hinnehmen: Der Tesla-Sattelschlepper soll erst 2022 kommen. Die Gründe sieht Tesla vor allem in der Knappheit bei Batteriezellen und in "Herausforderungen" in der Lieferkette, heißt es.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?