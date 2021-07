Hamburg (ots) - Die Sonne lacht, der Lockdown-Kater hat sich allmählich gelegt und das Verlangen nach zwischenmenschlicher Nähe steigt. Endlich kann wieder nach Herzenslust und in Person gedatet werden! Wer seinen potenziellen Flirt-Partner aber bislang nur aus dem Internet kennt, sollte beim ersten Treffen mit seinem Blind-Date nicht gleich alle Karten offenlegen. Emma Hathorn von Seeking.com, dem weltweit größten Online-Anbieter für Elite-Dating, verrät deshalb sechs Tipps, wie Singles ihr Kennenlernen verantwortungsvoll und sicherer gestalten können.1. Eigentlich sollte es selbstverständlich sein, doch der wichtigste Tipp lautet: Verabreden Sie sich immer an einem öffentlichen Ort, in einem Café, auf dem Wochenmarkt oder im Museum. Lernen Sie Ihr Gegenüber erst ein bisschen besser kennen, bevor Sie Herz und Haustür öffnen. Wer sich zu einem privaten Treffen gedrängt fühlt, überdenkt ein persönliches Treffen lieber und beendet den Kontakt.2. Erzählen Sie Ihrer besten Freundin oder einem Familienmitglied von Ihren Plänen: wen Sie treffen, wo Sie sich treffen und zu welcher Uhrzeit. Wenn es um Ihre Sicherheit geht, kann man nie zu viele Details teilen. Dazu gehört auch, dass der Akku Ihres Handys geladen ist und die Standort-Einstellungen aktiviert sind - vor allem wenn Sie noch gemeinsam um die Häuser ziehen.3. Behalten Sie intime Informationen vorerst für sich - dazu zählen auch Ihr Nachname, Adresse und Handynummer. Wenn Sie Ihr Blind-Date über einen Online-Anbieter wie Seeking.com gefunden haben, lassen Sie den Kontakt am besten so lange weiter über die App laufen, bis Sie genug gegenseitiges Vertrauen aufgebaut haben, um auch privatere Kontaktinformationen zu teilen.4. Kommt während des Dates ein ungutes Gefühl auf, verabschieden Sie sich zügig und verlassen Sie den Treffpunkt nicht auf direktem Weg nach Hause, sondern gehen Sie lieber in Ihre Stammkneipe oder zu einem engen Freund. So lässt sich das misslungene Treffen direkt verarbeiten und Sie können bestimmt schnell darüber lachen.5. Benimmt sich Ihr Blind-Date Ihnen oder anderen gegenüber anzüglich, frech oder respektlos? Zeigen Sie klar Ihre Grenzen auf - auch digital. Nutzen Sie die Möglichkeit, andere Mitglieder in sozialen Netzwerken oder auf Dating-Plattformen zu blockieren und zu melden. Bei uns wird zwar zum Glück selten von dieser Funktion Gebrauch gemacht, wir raten unseren Nutzern aber ganz offen dazu, unangemessenes Verhalten nicht zu tolerieren.6. Der wahrscheinlich wichtigste Tipp: Kommunizieren Sie vorab offen und ehrlich, was Sie von Ihrem Date erwarten. Das erspart nicht nur Enttäuschungen auf beiden Seiten, sondern bietet auch Raum für Gemeinsamkeiten. Vertrauen Sie dabei ganz auf Ihren Instinkt, denn nur mit einem guten Bauchgefühl lässt es sich entspannt flirten.Noch auf der Suche nach einem Date? Seeking.com ist mit 22 Millionen Mitgliedern die größte Elite-Dating-Webseite weltweit. Das Unternehmen mit Sitz in Las Vegas, USA, bietet Partnersuchenden die Möglichkeit, eine moderne, für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.seeking.com/de.Pressekontakt:Seeking.com / Reflex MediaTel.: +49 40 853760-11E-Mail.: press@Seeking.comOriginal-Content von: Seeking.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155502/4979111