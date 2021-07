Wie wäre es, wenn die Gewinnung von Gold ohne den Einsatz von Cyanid und ohne das Graben von großen Löchern auskäme? Das Partnerunternehmen von EnviroLeach (CSE:ETI; FRA: 7N2), Group 11 Technologies Inc., arbeitet exakt an dieser Vision. In Kürze will das Unternehmen erstmals Tests zur In-situ-Goldgewinnung auf dem Goldprojekt Rattlesnake Hills in Wyoming, USA durchführen. Soeben hat Group 11 eine Finanzierung in Höhe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...